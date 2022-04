Caya pakt bij Parel uit met ‘popmuziek met een vleugje kleinkunst’

Popmuziek met vleugje kleinkunst

Met haar toegankelijke songs, waarbij ze zichzelf op de toetsen begeleidt, heeft Van Toorn al op veel mooie podia gestaan, zegt ze zelf. Waaronder De Beurs en wijlen Twentietoe in Tiel en recent nog tweemaal in de Culemborgse Fransche School en op de Vrije Universiteit in Brussel.

Parel van de Betuwe

En er staat nog een mooie ‘gig’ op stapel: de Tielse doet mee aan De Parel van de Betuwe, die 8 april in De Gelderlandfabriek in Culemborg - na twee Parelloze jaren - de 31ste editie beleeft. ,,Ik heb in 2016 ook al meegedaan. Toen waren er heel veel voorronden, nu gebeurt alles in één keer: meteen een finale.” Ze viel in 2016 niet in de prijzen, maar winnen is ook niet de drijfveer waarom ze meedoet. ,,Ik doe vooral mee omdat het heel leuk is om andere muzikanten te ontmoeten. En om ervaring op te doen: je krijgt na afloop een juryrapport en je gaat dus met feedback naar huis. Heel fijn.”