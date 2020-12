Chaos op kruispunt in Tiel: vijf auto’s beschadigd bij twee ongelukken

Vrijdaginterview Dick is zijn leven lang al verslin­gerd aan de trekzak: ‘Muziek is het beste medicijn voor de ziel’

20 november TIEL - Met zijn Franse alpinopet en zijn trekharmonica is Dick Steenbergen (60) - alias De Dansende Balg - voor veel Tielenaren geen onbekende. Als straatmuzikant, sfeermaker op feesten of gangmaker in zorgcentra is hij een graag geziene gast. Sinds hij kampt met de gevolgen van een herseninfarct, ziet hij zijn hobby als ‘medicijn en levensader’.