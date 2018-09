Chauffeur herinnert zich dodelijk ongeluk A15 bij Vuren niet

Ernstig zieke Tielenaar gevangen op vierde etage: 'Hij zou zo graag het Fruitcorso nog eens zien'

13 september TIEL - Vanuit hun grote appartement op de vierde etage kijken ze prachtig uit over het groene dierenparkje aan de Nieuwe Tielseweg in Tiel. Maar even naar buiten kunnen, maakt wel het verschil voor de ernstig zieke Sjoerd Bruins Slot (81). Zijn vrouw Helma Groot (72) is ten einde raad want de lift is al bijna een week kapot.