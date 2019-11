Chihuahua-gekte in Tiel: ook zesde telg uit gedumpt nest gevonden

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 november trof de dierenambulance vijf chihuahua’s aan op het Cruyff Court, een trapveldje aan de Wadenoijenlaan. ,,Een dag of vijf later - na de eerste stormvloed aan reacties - vonden we plots nog eenzelfde soort chihuahua.’’



Redelijk verhongerd en behoorlijk onderkoeld, liep het hondje verderop in Tiel. ,,Toen we het in de buurt van de andere chihuahua’s zetten, reageerden ze allemaal ontzettend enthousiast. Voor ons was toen duidelijk: dit moet een verdwaald zusje van het hetzelfde nest zijn.’’