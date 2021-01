Chocco mag eindelijk weer naar de trimsalon: ‘Gewoon zielig als je ziet hoe de dieren eruit komen te zien’

Auto raakt van de weg en belandt in de sloot in Tiel, bestuurder gewond

1 januari KERK-AVEZAATH - Een auto is vrijdagnacht rond 05.00 uur van de weg geraakt en over de kop gevlogen aan de Achterstraat in Kerk-Avezaath. Het voertuig belandde uiteindelijk in een sloot.