Co Verdaas dijkgraaf Waterschap Rivierenland

Verdaas (PvdA) was in 2012 precies één maand staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet Rutte II. Hij trad op 6 december af vanwege het onterecht declareren van een grote hoeveelheid autoritten als provinciebestuurder in Gelderland. Verdaas bracht de reiskosten tussen Nijmegen en Arnhem in rekening. Maar hij woonde destijds niet in Nijmegen. Hij liet zich regelmatig met een dienstauto op en neer van Arnhem naar Zwolle brengen, waar hij echt woonde.