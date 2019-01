Coffeeshop beschoten in Tiel, twee kogelgaten in de ruit

Video ‘Er een opsteken’ verleden tijd bij Ziekenhuis Rivieren­land

3 januari TIEL - In het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel zijn medische opstekers graag gezien. Maar ‘er een opsteken', dat is dan weer niet de bedoeling. Sinds de jaarwisseling is het niet meer toegestaan te roken op het ziekenhuisterrein. Een enkeling houdt stug vol, de meesten verkassen naar de openbare weg. Maar lang niet iedereen is blij met de maatregel.