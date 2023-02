Coffeeshop sluiten bij te veel herrie op straat, niet bij te veel grammen

Wel zo veilig, geeft geen discussie en gedoe. En geef ze eens ongelijk... Al die volksvertegenwoordigers-in-opgewonden-standje in een steeds meer polariserende samenleving: al lastig genoeg. De burgervader als baken van rust: wel the rock, not the rolling.

Hans B. moest de afgelopen week een knoop doorhakken: coffeeshop sluiten of niet? Nou, eigenlijk dacht ie daar al weken over na, want ‘de kwestie’ was al eind vorig jaar bekend: softdrugstoko Cobra had te veel hennep achter de toonbank, wel 1500 waar 500 gram gepermitteerd is. Of het een onsje meer mocht zijn; nee dus.

Vooropgesteld: ik rook niet. Ook geen joint dus. Genoeg andere zonden, vooral uit veel latere tijden dan mijn jeugd. Alleen deze net níét.

Volledig scherm Bernardo van Hal is verslaggever voor de editie Rivierenland van De Gelderlander. Hij woont in Herveld. © Raphael Drent

Maar het coffeeshopbeleid in Nederland intrigeert me: verkoop gedoogd, aanwezigheid van 500 gram ook, levering áán die shopexploitant is echter illegaal en móét smoezelig.

Ronduit raar, en dat dringt ook tot in Den Haag door. Dus komt er een proef met legale teelt, maar die wordt dan nu alweer twee jaar uitgesteld. Dus blijft het raar en gebeurt er nog even niks. De status quo blijft intact; zoals al tientallen jaren.

Tiel praat met de vier coffeeshops over verplaatsing naar een weiland nabij de A15. Prima plan: minder auto’s in de binnenstad. En dan is 1000 gram achter de toonbank bij één daarvan te veel. Als ik Hans B. was, zou ik naar overlast op straat en voor de buurt kijken, niet naar grammen.

Herrie in de buurt: da’s écht een probleem, dát vraagt om ingrijpen. Tot die shopverhuizing adviseer ik Tiel hetzelfde als de rijksoverheid te doen: nog even niks.

Rivierenland blogt

