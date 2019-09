Commotie om een verzonnen verhaal: puppy stierf niet door aanval gemaskerde man

Onrust in de wijk

Dat blijkt ook bij een bezoek aan de wijk dinsdagochtend, als iedereen nog in de veronderstelling is dat puppy Andor inderdaad door een onbekende op gruwelijke wijze werd gedood. ,,Verschrikkelijk. Als hondenbezitter weet je wat zo’n dier voor iemand betekent,’’ reageert een man van middelbare leeftijd.



Een politieman die iets verderop in de wijk woont, kan het moeilijk bevatten. ,,Zo’n dier is een deel van je familie. Hier kun je met je verstand niet bij. Maar hoe erg dit ook is, ik ben wel geschrokken van de reacties op social media.’’



Onder het oorspronkelijke Facebookbericht van de Tielse politie gingen geluiden op om de dader te stenigen of dood te slaan. ,,Echt, ik begrijp de emotie, maar we hebben in Nederland een systeem om daders aan te pakken. We moeten vooral niet voor eigen rechter gaan spelen,’’ aldus de politieman.