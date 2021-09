Cor denkt nog vaak hoe het geweest zou zijn als Bas nog had geleefd: ‘Je neemt je verdriet je hele leven met je mee’

,,Hij was ons eerste kind. Ik was 27 jaar toen Bas werd geboren. Alles zat erop en eraan, hij was helemaal gezond, er was niks met hem aan de hand.

Huisje-boompje-beestje, dat was waar wij mee bezig waren. Gewoon, lekker aan de gang als man en vrouw. En toen, in één keer, was hij overleden.

Bas ging een dag in de week naar het kinderdagverblijf. We hadden hem ’s ochtends weggebracht en zouden hem ’s middags weer ophalen. Tot we een telefoontje kregen: ze kregen hem niet meer wakker. In het ziekenhuis konden ze niks meer doen. Wiegendood.

Quote We hebben hem netjes begraven en zijn verderge­gaan, hebben het dagelijkse leven weer opgepikt. Dat klinkt heel nuchter, maar is het natuurlijk niet Cor van IJzendoorn