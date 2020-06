Corona-carrièreswitch voor eigenaar A15 Girls: van bordeelbaas naar bouwer

Een gebed in de muur voor een betere wereld: 'We laten gezien dat je gebeden bij Hem kán brengen’

25 juni TIEL - Een wens voor een betere wereld in deze coronatijd? Iedereen die wil, kan zijn of haar gebed kwijt in het hek van de Magnificatkerk aan de Beethovenstraat in Tiel, die is omgedoopt tot gebedsmuur. ,,Het was een idee van onze predikant’’, zegt diaken Jolanda Stoeten.