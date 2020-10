Corona gooit voor tweede keer roet in de trouwplannen van Susanne en Robin: ‘We did not’

‘We did NOT’: en dan dat laatste woord achteraf met rode stift toegevoegd. Het kenmerkt hoe de huwelijksdag van de Tielse Susanne Monhemius en Robin Niemantsverdriet op het laatste moment door corona - wéér - niet doorging. ,,We hadden al bedankjes gemaakt, we zouden flessen rosé geven’’, zegt Susanne. Een vriendin zou speciale etiketten maken: ‘We did, 02-10-2020, Susanne & Robin'. Veel verder dan het met stift bewerkte proefetiket is het nooit gekomen. De flessen staan nog altijd in een schuur.

Op naar de avondbruiloft

Een sprong terug in de tijd. ,,Vorig jaar zijn we naar Amerika geweest: daar heb ik Suus ten huwelijk gevraagd’', zegt Robin. 20 mei 2020 zou de grote dag worden. ,,De woensdag voor Hemelvaartsdag. Maar in mei zat het hele land nog in de intelligente lockdown, met gesloten horeca en alles. Dus dat was sowieso in het water gevallen.’’ Susanne wilde ‘heel graag een avondbruiloft’. ,,Dat we niet de hele dag in de weer zouden zijn, maar op ons gemakje de dag konden opstarten.’’ In de make-up, haren doen, foto’s maken, met elkaar eten en dan om een uur of zeven ‘s avonds extra gasten verwelkomen ‘voor de ceremonie’. ,,En daarna een heel groot, mooi feest natuurlijk.’’

Tot in de puntjes was het uitgedacht. Maar ja, geen horeca. ,,Dan konden we sowieso niet trouwen waar we wilden’’, aldus Susanne. ,,Maar dat wisten we in april al. Anderhalve maand van tevoren. Dus dat komt dan iets minder hard aan dan deze keer.’’

Na een nacht slapen toch de stekker eruit getrokken

Robin: ,,We besloten het te verzetten naar 2 oktober. In principe met hetzelfde plan.’’ Hoewel de regels - met name rond het aantal gasten - constant veranderden. ,,Op een gegeven moment was het maximaal 100 mensen, toen was het afhankelijk van de capaciteit van de locatie.’’



Die capaciteit was in het geval van het stel 70 man. ,,Waarbij mensen wel per se moesten zitten. Maar dat was voor ons nog wel acceptabel.’’ ,,We dachten: dan doen we het feest wel later’’, vult Susanne aan. ,,Als we twee of vijf jaar getrouwd zijn. Maar ja...’’



Het bericht dat de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid naar een hoger corona-risiconiveau werd getild - en strengere coronamaatregelen kon verwachten - kwam ook het stel ter ore. ,,Toen ging het van 70 naar 50 man’’, memoreert Robin. Om nota bene vorige week te horen te krijgen dat het aantal personen per ruimte voorlopig wordt ingeperkt tot 30.