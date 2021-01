Corona houdt genadeloos huis in Rivierenland en dat komt echt niet alleen door de kerkgang

,,Contact, contact, contact.” De woordvoerder van het RIVM laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Covid-19 verspreidt zich maar op één manier en dat is door menselijk contact. ,,Of dat nou in de kerk is, op school, bij de Albert Heijn of de sportclub.”



De corona-uitbraak manifesteerde zich in maart vorig jaar in alle hevigheid. De cijfers laten zien dat die eerste golf West en Neder-Betuwe keihard trof, met respectievelijk 24 en 18 inwoners die in maart en april aan corona overleden en 162 en 109 bevestigde besmettingen.



Tiel bleef hierbij met 17 overleden en 98 besmette inwoners niet ver achter en is met een inwonertal van ongeveer 41.000 weliswaar kleiner dan West Betuwe (ruim 50.000), maar fors groter dan Neder-Betuwe (23.5000).



Zie hieronder het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden in Rivierenland.