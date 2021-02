‘Coronafeest’ eindigt in Tiel met vechtpartij; twee mannen belanden in sloot, één krijgt stomp in gezicht

TIEL - Een ‘coronafeestje’ in een woning in Tiel is in de nacht van zaterdag op zondag compleet uit de hand gelopen. Jongeren gingen rond 02.00 uur ’s nachts met elkaar op de vuist buiten het huis bij de wijk Passewaaij. Twee mannen vielen in de sloot, één kreeg een stomp in zijn gezicht.

De mannen hoefden niet te worden behandeld, vertelt wijkagent Django van Ekeren. ,,Die jongens die in de sloot waren beland, hadden het wel koud.’’

Het valt Van Ekeren op dat nog steeds veel groepen bijeen komen in woningen om een biertje te gaan drinken. ,,Ergens snappen we dat ook wel want mensen worden coronamoe. Maar bij die ene groep is dat misgegaan en die hebben onderling ruzie gekregen.’’

Ouders

De wijkagent vertelt dat toen de politie is gebeld. ,,Er waren een man of tien van rond de 20 jaar aanwezig. Ik denk dat de bedoeling was dat ze bleven slapen. Maar dat feestje liep niet zoals het was gepland. De oorzaak was duidelijk drank. Wat mij dan verwondert dat ouders dat allemaal goed vinden.’’

De agenten hebben geen aanhoudingen verricht. ,,Er zijn mishandelingen gepleegd maar niemand wilde aangifte doen.’’ Een bon uitschrijven voor het samenkomen in een woning is volgens Van Ekeren juridisch lastig. ,,Vier jongens hebben we op de openbare weg aangetroffen en een bon gegeven vanwege het overtreden van de avondklok.’’

Stiekem bijeenkomen

In de vroege ochtend als de avondklok afloopt zien de wijkagenten veel mensen op straat komen. ,,Blijkbaar kiezen veel mensen er toch voor om voor 21.00 uur ergens naar binnen te duiken, daar te blijven tot 04.30 uur en dan naar huis te gaan. Daar is op zich niets mis mee, als je maar niet met een groep samenkomt. Eigenlijk mag je maar één gast ontvangen.’’

Controleren op grotere bijeenkomsten is haast onmogelijk. ,,Ik denk dat er stiekem heel veel van dat soort bijeenkomsten met meer gasten zijn waarvan we het niet eens weten. Maar dat is onbegonnen werk om te controleren. Als we weten dat er grote groepen zijn, zullen we het beëindigen.’’

Naast de vier bezoekers van het feest in de Passewaaij schreef Van Ekeren afgelopen nacht in Tiel nog zes boetes uit voor het overtreden van de avondklok.