CORONAKAART | Drie doden in Tiel; Sint Anthonis en Druten ‘dark horse’ in coronaland

TIEL - Drie van de landelijk 41 gemelde overledenen aan corona zijn afkomstig uit Tiel. In die gemeente daalt wel het aantal nieuwe besmettingen, net als landelijk. Voor het hele land meldde de RIVM zo'n 5600 besmettingen: dat is maar net iets onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen en wellicht daarmee ook een tegenvaller.

Doorgaans zijn de besmettingscijfers op zondagen altijd lager, omdat op zaterdag minder getest wordt. Als de dalende trend die de afgelopen week te zien was zich doorzet, zou je op zondag lager cijfers verwachten.

Wel positief is dat het percentage mensen dat positief test daalt: het staat nu op 11,6 procent, twee dagen geleden was dat nog bijna een procent hoger. In Gelderland-Midden (regio tussen Arnhem en Ede) ligt het momenteel wel nog hoog: op 13,4 procent.

Nog gestegen

Inmiddels is het zover dat in nog maar vijf gemeenten in de regio het dagelijks aantal nieuwe besmettingen de voorbije zeven dagen is gestegen: in Sint Anthonis, Gennep, Zevenaar, Druten en West Maas en Waal. Met name Sint Anthonis en Druten zijn ‘dark horses': daar steeg het aantal nieuwe infecties met tussen de 30 en 40 procent.

Het goede nieuws komt uit Mook en Middelaar, waar nog amper iemand besmet raakt. Maar ook in de grote steden Nijmegen en Arnhem lopen de besmettingsgetallen flink terug. In Arnhem met een kwart, gelijk aan het landelijk beeld, in Nijmegen nog wat harder.

