Coronaproof offerfeest op de sportparken van Tiel

update A15 weer vrij na vrachtwa­gen met pech bij Tiel

29 juli TIEL - Op de A15 stond ter hoogte van Tiel woensdag aan het begin van de middag een vrachtwagen met pech. Eén rijstrook was afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Vanuit de richting van Nijmegen kwam je daarom vanaf Echteld in de file te staan, maar rond 14.30 uur was de weg weer vrij.