Corporaties opgelet: Dit Tielse bedrijf denkt de ideale warmtepomp aan te bieden

In de fabriekshal van Factory Zero in Tiel staan manshoge, rechthoekige modules te wachten om vervoerd te worden naar de klanten. In elk zo’n unit bevindt zich de complete installatie om een woning van verwarming, warm tapwater en gezonde ventilatie te voorzien.



Even aansluiten op de leidingen en luchtkanalen in de woning en klaar. Woningbouwverenigingen zijn de belangrijkste klanten.