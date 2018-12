Curator zet vraagtekens bij fraudezaak: ‘Wie neemt nu een bedrijf met zoveel schulden over?’

Twee scootmobie­len aangereden in Tiel en Wageningen

17:43 WAGENINGEN/ TIEL - Er zijn aan het begin van de avond zijn twee scootmobielen aangereden in Wageningen en Tiel. Een man kwam bijna onder een vrachtwagen terecht en een vrouw werd de weg afgesneden door een personenauto. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, het is nog onbekend hoe ernstig de man gewond is geraakt.