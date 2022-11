Daar gaat dan eindelijk de oude Aldi in Tiel tegen de vlakte

blog Politieke spreekbeur­tjes­plas­jes: traditie van saaiheid en voorspel­baar­heid

Nog geen 42 procent van de Tielenaren had afgelopen voorjaar trek om een stem uit te brengen zodat een fatsoenlijk gemeentebestuur zich in het zadel kon hijsen. Over dik drie jaar zal dat weer een procentje of wat lager zijn.

13 november