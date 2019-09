Davina Michelle na optreden op Appelpop: ‘Het was geweldig’

Fotoserie Ravage na brand in seksclub Wadenoijen

13 september WADENOIJEN - ,,Oh mijn god, dat is dat huis dat gisteren in brand stond.’’ Een tienermeisje slaat een hand voor haar mond terwijl ze met een jongen langs de puinhoop fietst die is achtergebleven na de brand van donderdagavond. Daarbij raakte seksclub Huize Brigitte in Wadenoijen ernstig beschadigd.