De auteur van Schnitzelparadijs is terug: ‘Jongeren moeten leren doorzetten, falen en weer opstaan’

Hij had succes met De President en Pizzamaffia en werd een bekendheid door zijn Schnitzelparadijs. Maar na drie boeken en talloze columns verdween Khalid Boudou uit Tiel van het toneel. Hij ging voor de klas staan en maakte zijn wereld stukken kleiner.



,,Ik was wel even klaar met schrijven. Ik was zó met nieuws en media bezig voor mijn columns, schrijven werd moeten. Als je jong bent, ben je heel nieuwsgierig, meer verontwaardigd over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ik nóg meer. Ik maakte me snel boos.



Maar er kwam een punt dat ik Pauw en Witteman zat te kijken en merkte: het interesseert me allemaal geen bal meer. Je absorbeert het nieuws, gaat overal in mee, en dan komt de dag dat je realiseert dat je in een grote bubbel zit. Ik had het gevoel dat de wereld constant in brand stond.



Maar het echte leven speelt zich gewoon in het klein af. In de hectiek van alledag gaan mensen gewoon naar hun werk. Ze brengen hun kinderen gewoon naar de crèche.’’