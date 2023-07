De Beurs Buiten gaat gewoon door: ‘In geval van nood schuilen in de kerk’

Teruggetre­den bestuurder Lingecolle­ge tóch aan het werk: ‘Dit vergroot ons gevoel van onveilig­heid’

Hij zou per 26 juni terugtreden, bestuurder Toine Schinkel van het Lingecollege in Tiel. Maar hij blijkt nog steeds aan het werk, alleen vanuit huis. Medewerkers die in petities het vertrouwen in hem en zijn twee directeuren opzegden, voelen zich hierdoor nog steeds niet veilig.