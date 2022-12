De Bruin bereikte in korte tijd al honderd hondeneigenaren met gratis cursus: ‘Nog 1300 te gaan in Rhenen’

Tiel is Sinter­klaas zondag al zat: ‘Ik denk dat de meesten gisteren al gevierd hebben’

Het is natuurlijk een beetje heiligschennis; de kerstboom al klaar zetten voordat Sinterklaas het land uit is. Als dat zo is, dan is Tiel aan de heidenen overgeleverd. Want het koopcentrum van Rivierenland stond dit weekend al vol met kerstbomen, sinterklaasversieringen waren schaars.

4 december