De ene na de andere valpartij in het wielrennen: ‘Nu moet het écht veiliger worden’

TIEL - Terwijl steeds meer mensen op de racefiets stappen, zien televisiekijkers valpartij na horrorcrash bij de profs. Ook in de Tour de France. Dit is het moment om de veiligheid voor wielrenners te verbeteren, vindt Bobbie Traksel.

De oud wielrenner uit Tiel is voorzitter van Nederlandse Vakbond van Beroeps Wielrenners. ,,Maar fietsen op een circuit? Dat is de doodsteek voor het wielrennen.’’

De Nederlandse sprinter Fabio Jacobsen moest over zijn hele gezicht gehecht worden na een vreselijke crash in de Ronde van Polen. De Belg Remco Evenepoel ontsnapte aan de dood bij een val over een brug in de ronde van Lombardije en in de eerste etappe van de Tour de France, afgelopen zaterdag, viel het halve peloton.



Bobbie Traksel, naast vakbondsleider ook commentator bij het wielrennen voor Europsport moest in het door corona pas net begonnen wielerseizoen al heel wat incidenten verslaan.

Het moest nú gebeuren

Is de coronastop de oorzaak van de vele crashes? Een ploegleider van Jumbo-Visma suggereerde al dat de val van Fabio Jakobsen in Polen misschien ook te maken had met de manier waarop hij zijn renners had gemotiveerd. Het moest nú gebeuren voor Dylan Groenewegen.

,,Nou er zijn niet veel meer valpartijen dan in de afgelopen paar jaren. Ik kan me wel voorstellen dat voor sommige renners de druk groot is en dat ze daardoor extra risico’s nemen. Het zou ook goed zijn als er gele en rode kaarten komen, om agressief gedrag tegen te gaan. Maar er zijn ook heel veel zaken waar renners geen invloed op hebben. De veiligheid van het parcours, de inrichting met kussens of de wegen in het algemeen.