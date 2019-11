De gestolen fiets van politiegezicht Frans is na vier jaar terug: ‘Aangifte doen heeft dus zin’

Het rijwiel van het merk Batavus, destijds negen jaar oud, werd in maart 2015 gestolen op station Driebergen-Zeist. ,,Ik had ’m op slot gezet en met een ketting vastgezet aan een hek’’, herinnert Zuiderhoek zich. ,,Dat is zo’n ketting die je in je slot kunt steken. Toen ik terugkwam, lag alleen de ketting er nog.’’



Achteraf bleek dat het type slot, een Axa SL 7, een makkie is voor fietsendieven. ,,Het is namelijk te openen met een blanco sleutel. En als je het slot open hebt, is ook de ketting open.’’