De jodiumpil ligt klaar in de buffetkast: ‘Bij de belangrijke spullen’

Bij de meeste bezoekers die deze middag het centrum van Tiel bezoeken, gaat wel een belletje rinkelen als ze gevraagd worden naar de jodiumpillen die ze in 2017 ontvingen van de gemeente. ,,Volgens mij heeft mijn moeder ze ooit gehad”, zegt de Tielse Sanne van Tuil ,,Waar ze voor waren? Geen idee.”



Patricia Ousen (35) weet het wel precies. ,,Ik heb drie pillen gekregen toen zij net was geboren”, zegt ze wijzend naar haar dochtertje van 2 jaar. ,,Daarom herinner ik me het zo goed. Ze liggen thuis in het dressoir. Volgens mij waren ze alleen voor de kinderen toch? Voor als er een kernramp zou zijn.”



Bij vriendin Chantal Tijssen (27) begint ook iets te dagen: ,,Ik heb ze destijds weggegooid of ergens in een kast gelegd. Zal eens moeten zoeken.”



In de Waterstraat loopt Sahin (36) met zijn twee kinderen. ,,Ik heb er wel iets van meegekregen, maar geen idee of we ze nog hebben. Dat moet ik mijn vrouw vragen, die weet dat soort dingen altijd.”