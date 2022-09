De laatste loodjes voor het Fruitcorso in Tiel

Muzikanten van verschil­len­de korpsen lopen samen bij Fruitcorso

Het wordt voor muziekkorpsen steeds lastiger om voldoende mensen op de been te krijgen om samen op straat lopend muziek te maken. Joke van Vrouwerff is er voor het Fruitcorso in geslaagd om muzikanten van verschillende Betuwse korpsen samen te krijgen in één korps.

14 september