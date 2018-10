De nieuwe rage op school: Allemaal aan de vingertouwtjes

TIEL - De Eiffeltoren, kop en schotel, parachute: ze zijn weer op menig schoolplein te zien. De rage waar vroeger duizenden kinderen hun vingers mee in de knoop legden, is terug.

De touwtjes in regenboogkleuren, hip Ztringz geheten, beheersen het leven van veel basisschoolleerlingen.

In de tas

Bianca Arendonk, leerkracht van groep 7 en 8 van de Montessorischool Tiel, ziet ze dagelijks op het plein en ja, ook wel in de klas. Maar dat laatste is weer niet de bedoeling. ,,Het touw moet dan gewoon in de tas. Ik begrijp het wel hoor, figuren maken is leuk en we hebben ook wel kinderen die wat 'wiebeliger' zijn en veel willen friemelen, maar uiteindelijk moeten we de leerlingen ook klaarstomen voor het voortgezet onderwijs. Daar mogen ze ook niet met touwtjes bezig in de klas.’’

Af en toe gebruikt ze rages wel in de les. ,,Maar niet altijd hoor’’, zegt ze lachend. ,,,Twee keer per jaar hebben we een nieuwe rage, ik kan niet bezig blijven.’’ Maar in de pauze mogen ze 'helemaal losgaan'. En dan legt juf Bianca geduldig haar hand in het ene na het andere web van touw, dat na een korte ruk op magische wijze verdwijnt. ,,Juist meisjes die heel timide zijn, komen dan naar me toe. Dat is wel leuk.’’

Populariteit