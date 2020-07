De toekomst is hier: robots brengen je eten in Tiel

Maar Alice, die werkt in de bediening. ,,Ze weet waar elke tafel staat”, zegt een restaurantmedewerker. ,,Wij toetsen een nummer in op haar rug, en dan gaat Alice die kant op.” Eenmaal aangekomen, vraagt de robot aan de gasten of de bestelling van het dienblad gepakt kan worden. Om ‘Smakelijk eten, ik ga nu weg’ toe te voegen.



De robots zijn een regelrechte hit, vooral bij kinderen. ,,Dan leggen we bestek op het dienblad, kunnen zij het er af halen.” Alice en Alexia zijn niet in huis gehaald om personeel te vervangen, weet de medewerker. ,,Op het dienblad kan niet zo veel. Grotere bestellingen worden vaak nog gewoon gebracht door collega's.” De mechanische obers helpen, nu in coronatijd, vooral om fysiek contact met gasten zo veel mogelijk te beperken.