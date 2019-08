De vetste custom skateboards komen uit Tiel

Nieuw thuis voor overblijf­se­len oude stadsmuur Tiel

1 augustus TIEL - Een klein legertje aan enthousiastelingen is op de vroege morgen al druk in de weer op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Bulkweg in Tiel. Sties Weijman zit al klaar in een vorkheftruck. Samen met Ewout de Ruiter bekijkt hij hoe de zware stukken steen het beste kunnen worden opgetild en uiteindelijk vervoerd.