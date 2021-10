De winter komt eraan: zorgen om arbeidsmigranten die in tentenkampen leven

Drummer Kroon neemt afscheid maar niet van de muziek: ‘Ik wilde weer eens buiten Tiel een frisse neus halen’

5 oktober TIEL - Na zes jaar drummen bij The Passengers gaat Thomas Kroon de stokjes letterlijk overdragen aan zijn opvolger, live tijdens een concert bij Zinder in Tiel. Het is tijd voor nieuwe muzikale paden.