Derde storing in korte tijd: gemeente Tiel onbereikbaar

Regio Rivieren­land krijgt plots rekening van tien miljoen, burger moet het ophoesten

24 oktober GELDERMALSEN - Acht gemeenten in het Rivierengebied moeten plots tien miljoen euro extra betalen aan een fonds van de provincie. Maar dit geld, bedoeld om afgedekte vuilnisbelten mee te beheren, is er helemaal niet. En dus is de paniek groot in het Rivierengebied.