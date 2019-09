Dertig dochters die hun vader verloren aan het woord: ‘Ik heb je absoluut teruggevonden’

Het boek is een project van schrijver en uitgever Renate Diks (1965) uit Elst die er de titel ‘Hemelse Vaders’ op plakte. Háár verhaal staat er ook in, maar dan verteld door zus Marlou (1963).



Het begon met Monique Beks uit Tiel, schoolvriendin van de in Culemborg opgegroeide Renate Diks. ,,Zij had over haar vader geschreven’’, zegt Diks.



,,Dat vond ik interessant en we gingen samen sparren: zullen we een dochter-vaderboek maken. Want die zijn er volgens mij niet veel, in tegenstelling tot vader-zoonboeken.’’