Dief gaat langs deuren in Tiel en doet zich voor als werknemer van gemeente

'Doe iets met Waalfront'

9:14 Hans Heerdt (69) uit Tiel wordt elke morgen wakker op de Waal. ,,Voor mij is het altijd vakantie. Ik heb een ark. Dat is iets anders dan een woonboot. Dan praat je over een schip dat omgebouwd is tot woning. Een ark is een drijvend huis", doceert Heerdt.