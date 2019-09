Dijk van Tiel moet omhoog: ‘Maar wat betekent dat voor mijn uitzicht?’

A15 tussen Geldermal­sen en Wadenoijen het gevaar­lijkst

11:49 TIEL/GELDERMALSEN - Automobilisten op de A15 in Gelderland opgelet: op de vijf kilometer snelweg tussen hectometerpaaltje 120 en 125 gebeuren de meeste ongelukken. In beide richtingen. Dit is een nieuw fenomeen.