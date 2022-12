Dijken hebben baat bij het nieuwe maaien: meer biodiversiteit door afwisselend één-kant-maaien

Hakken in het zand voor Kwadrant: strijd over elke meter parkeervak in Tiel

Heeft de gemeente Tiel überhaupt wel trek in een nieuwe supermarkt op het Kwadrantterrein? Het is de meest prangende vraag die in een nieuw, licht bizar hoofdstuk van het schaakspel tussen de gemeente, grondeigenaar VDU en Lidl op tafel kwam te liggen. ,,Er is vooral tegenwerking”, concludeert de jurist van de supermarkt deze week tijdens de zitting van de bezwarencommissie.

24 november