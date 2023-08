Dit is de oorzaak van de stank die Tiel dit weekend teisterde: ‘Paar druppels zorgen al voor sterke geur’

updateHet lek is boven. Of beter gezegd: de oorzaak van de ongehoorde stank die het centrum van Tiel de gehele zaterdag in zijn greep had, is ontdekt. Het gaat om de de stof Tetrahydrothiofeen (THT) die in het riool is aangetroffen. Dat is een geurstof die aan aardgas wordt toegevoegd zodat het stinkt.