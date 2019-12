Dode bij ongeluk met gestolen auto in Brabant is 47-jarige man uit Tiel

Gedumpte chihuahua’s vieren kerst bij Deborah: ‘Ik ben zó blij’

12:50 TIEL - ,,Die wil ik hebben!” riep Deborah Squartini toen ze het bericht van De Gelderlander las, over de zes gedumpte chihuahua’s in Tiel. Ze schreef een brief, werd uitgekozen en mocht broer en zus Sjaantje en Sjonnie adopteren.