Dodelijk ongeval Flipjes Toertocht: OM eist werkstraf en rijverbod

Wegversmallingen

De recreatietoertocht door de Betuwe, Rivierenland en de Veluwe voerde die 22ste juli ook door de Liendense Voorstraat. Daar zitten wegversmallingen waar het verkeer door moet slalommen. De 20-jarige verdachte reed in zijn SUV met een aanhanger met daarop een kleine graafmachine zo’n slalom in. Daar kwam een groep wielrenners hem als tegenliggers erg snel tegemoet.

De Liendenaar reed toch de wegversmalling in. ,,Ik ging ervanuit dat ze zouden anticiperen”, stelde de jonge automobilist tot ergernis van slachtoffers en nabestaanden. ,,Dat ze achter elkaar zouden rijden of desnoods zouden stoppen.” De man stelde dat hij niet wist dat er een wielerwedstrijd was.

Dodelijk gewond

De toen net 19-jarige bestuurder had bijna een jaar zijn rijbewijs, maar reed wel drie keer per week met die auto met aanhanger. Hij kende de straat goed omdat hij er gewoond had. Maar juist daarom had hij voorzichtiger moeten zijn. Hij heeft veel te veel risico’s genomen door op de voorzichtigheid van de fietsers te rekenen, vindt de aanklager, hoewel niet de zwaarste vorm van onvoorzichtigheid die in het verkeerswetboek staat.