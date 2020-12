Dreigbericht op roc's in Rivierenland: acht scholen dicht, 400 leerlingen naar huis

Zorgelijk bericht

Bepaalde klassen hebben het dreigbericht van de onbekende ingezien. Zij deden vervolgens een melding bij de directie, vertelt een woordvoerder van ROC Rivor. De woordvoerder laat weten niet in te gaan op wat er precies in het bericht stond.

,,Het was een zorgelijk bericht. Dit was zo dreigend, dat we het beter vonden de aanwezige scholieren naar huis te sturen. Met de politie zijn we nu verder aan het onderzoeken waar het vandaan is gekomen. We zijn al goed op weg om het te traceren.”