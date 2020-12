Dreiging met wapen leidde tot ontruiming vestigingen ROC Rivor

‘Veiligheid voorop’

Vandaag gingen alle vestigingen weer open. Het dreigingsniveau is voldoende gedaald, stelt voorzitter Stan Vloet van het college van bestuur van ROC Rivor. ,,De veiligheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. We nemen dit soort zaken dan ook uiterst serieus en hebben daar goede afstemming over met de politie.’’



Voor de dreiging met het wapen zijn nog geen aanhoudingen verricht. Al zijn er volgens Vloet wel één of meerdere verdachten in beeld. Of het om iemand van binnen of buiten de school gaat, kan hij niet zeggen. ,,Maar er zit absoluut heel veel beweging in de zaak.’’



Specialisten van de digitale opsporing onderzoeken nu de in beslag genomen telefoons en computers. Ook wordt in samenwerking met de ICT-afdeling van ROC Rivor gekeken in hoeverre sprake is geweest van een hack, zegt Vloet.