Drenkeling in Waal nog steeds niet gevonden: politie deelt foto

Veel schade; spullen en geld gestolen bij inbraak in Oike's Fruitkraam Tiel

11:29 TIEL - Bij een inbraak in de druk bezochte fruitkraam Oike's Fruit aan de Industrieweg in Tiel hebben onbekenden veel schade veroorzaakt en diverse spullen en geld gestolen. Het misdrijf moet hebben plaatsgevonden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Zaterdagochtend meldde eigenaar Van Ojen de inbraak bij de politie.