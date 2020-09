Drie gewonden bij ongeval Kapel-Avezaath

Vanuit je auto in Tiel vergaderen over het beter uitbaten van streekmer­ken

22 september TIEL - Streekproducten zijn populair in deze coronatijden. Maar hoe kunnen ondernemers in Rivierenland daar nog meer van profiteren? Daar gaat het vrijdagmiddag over, tijdens een drive-in vergadering op het parkeerterrein van restaurant de Betuwe.