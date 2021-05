Drie gewonden na explosie brandstoftank in werkplaats garage Tiel: zeer grote brand onder controle

De brand ontstond op het moment dat een auto die op een reparatiebrug stond vlam vatte. De brandstoftank van die auto ontplofte. Daarbij raakten de medewerkers lichtgewond. ,,Dat had veel erger kunnen aflopen”, bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.



Direct na de ontploffing ontstond een grote brand die door de brandweer werd opgeschaald naar zeer grote brand zodat meer eenheden konden ondersteunen bij de bestrijding. In het bedrijf stonden verschillende elektrische auto's waarvan lange tijd niet duidelijk was of deze nog in brand stonden.



,,Bij een elektrische auto zie je dat niet zomaar", legt de woordvoerder uit. ,,De accu's kunnen heel lang blijven branden en gloeien. Om dat uit te krijgen zou je de auto's moeten onderdompelen. Dat was uiteindelijk niet nodig.”



De brand woedde bij garagebedrijf Visscher, de Citroen-dealer. De veiligheidsregio riep mensen in de directe omgeving op niet naar de brand toe te komen in verband met de sterke rookvorming.