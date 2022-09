Drumpt wint Fruitcorso Tiel, voor Maas en Waal

UPDATEDrumpt is de winnaar van het zestigste Fruitcorso in Tiel. De inzending bleef Maas en Waal (tweede) en nummer drie Buren voor, bleek zaterdagmiddag tijdens de tweede rondgang. Drumpt overtuigde met een muzikale, dansende en kleurrijke corsowagen.

Maas en Waal won met een duurzame wagen de innovatie Teun Luijendijk-prijs. Bij de jeugdwagens werd Geldermalsen wederom de overtuigende winnaar, daar ging Kerk-Avezaath aan de haal met de innovatieprijs die vernoemd is naar wijlen corso-monument Teun Luijendijk. Zij hadden net zoals Maas en Waal een zeer duurzame corsowagens. Er waren duizenden toeschouwers, maar de algehele indruk was dat het minder druk was dan bij de laatste editie in 2019, die gehoudend werd voordat corona twee jaar spelbreker was. Voor de iets lagere publieke opkomst zullen de sombere weersverwachtingen een rol hebben gespeeld, al bleef het tijdens de corsomiddag grotendeels droog.

Zaterdagochtend in alle vroegte was het dan eindelijk zover: de elf grote corsowagens plus zes jeugdwagens voor de zestigste editie van het Fruitcorso kwamen uit dorpen en steden van Rivierenland aangereden naar de Tielse binnenstad. De jury maakte meteen al haar eerste ronde.

In ieder geval vanochtend waren de wisselvallige weergoden het Fruitcorso gunstig gezind. Het zonnetje scheen. Kort na één uur heetten de presentatoren Jochem van Gelder en Martijn van Eck de duizenden toeschouwers welkom bij het hoofdpodium aan Het Taluud. Vervolgens spraken corsovoorzitter Laurens Verspuij en burgemeester Hans Beenakker het publiek toe.

Duurzaam fruit

Om 13.30 uur zette de lange stoet zich in beweging om tweemaal het parcours aan de westzijde van de binnenstad af te rijden. Het spits werd afgebeten door de eetbare duurzame fruitwagen van Kerk-Avezaath.

Aan het eind van de middag, tijdens de tweede rondgang, werd duidelijkdat Drumpt Varik opvolgde als laatste winnaar het Fruitcorso. Varik legde beslag op de zevende plek. In de optocht wandelt ook een groot regionaal samengesteld muziekkorps mee. Iedereen doet mee in het uniform van zijn eigen muziekkorps.



De clubs hebben tot laat in de vrijdagavond, soms zelfs de eerste uurtjes van zaterdag, geplakt met fruit, groenten, zaden en noten om de corsowagens zo kleurrijk en beeldend mogelijk aan te kleden. Het corso is dit jaar zelfs iets groter dan bij de tot nu toe laatste editie in 2019. Zoelen is de enige corsovereniging die aan alle zestig edities heeft meegedaan.

Volledig scherm De duurzame corsowagen van Maas en Waal © DG

Fruitcorso by night

De eerste wagen die aan de kijkers voorbijtrok was de jeugdwagen van Kerk-Avezaath. Gevolgd door de jeugdwagens van Maurik, Passewaaij, Drumpt, Geldermalsen, Tiel en Zoelen. Daarna passeerden de grote wagens in de volgorde: Tiel, Geldermalsen, Echteld, Maurik, Culemborg, Varik, Buurmalsen-Tricht, Zoelen, Maas en Waal, Buren en ten slotte Drumpt.



Vanaf half negen vanavond rijdt de stoet, dan verlicht, over het parcours voor het Fruitcorso by Night. Zondag en maandag wordt het corso afgesloten op en rond het Kalverbos met muziek en presentaties.

Volledig scherm Het programma van het Fruitcorso © Marcel Kuster, Foto William Hoogteyling

Volledig scherm De eerste wagen van het zestigste fruitcorso was van Tiel. © DG