Duo op scooter pleegt gewapende overval op tankstation Total in Tiel

Het is kort na de overval niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt en of de daders iets hebben buitgemaakt.



De daders zijn op een donkerkleurige scooter met beige zadel gevlucht richting de Graaf Waltgerlaan. Ze droegen donkere kleding. Het terrein is vanwege het onderzoek afgezet met linten en het tankstation is gesloten.