Dure maatregelen niet nodig voor schoner Tiel: ‘Wel veel pampers in openbare prullenbak’

De meeste Tielenaren doen netjes wat van hen wordt gevraagd. Precies om die reden is het in de stad geen ‘vuilnisbelt’ geworden sinds bewoners hun restafval per 1 juli in een ondergrondse container moeten storten. ,,We zitten er kort bovenop. Zowel vanuit de gemeente als vanuit Avri’’, aldus Frank Groen.

De wethouder vindt het niet nodig om een kleine twee ton uit te geven aan extra inzamelrondes, meer toezicht en meer handhaving.

Angst was ongegrond

Groen vreesde eerder dat het nieuwe systeem zou zorgen voor een toename aan dumpingen en zwerfafval. Na een wat moeizame start ziet de bestuurder dat die angst ongegrond was. ,,Als ik door Tiel rijd, krijg ik niet het beeld dat mensen te pas en te onpas zakken naast een container zetten.’’

Toch is de wethouder blij dat hij eerder dit jaar de discussie met Avri is aangegaan en dat er een plan van aanpak ligt dat van de plank gehaald kan worden wanneer dat nodig is. ,,Het klopt, we hebben best een strijd gevoerd en dat ging af en toe hard tegen hard. Maar het was altijd zakelijk en inhoudelijk. Wij zagen dit nieuwe systeem totaal niet zitten.’’



Tiel moest zich uiteindelijk gewonnen geven omdat een meerderheid van de regiogemeenten instemde met ‘omgekeerd inzamelen’. Toch was de strijd tussen Tiel en Avri volgens Groen niet voor niets. ,,Er zijn daardoor wel extra taken opgenomen in het basispakket dat Avri uitvoert. Zo is afgesproken dat bijplaatsingen binnen twee dagen worden verwijderd en dat chauffeurs van Avri een extra oogje in het zeil houden wanneer ze door het gebied rijden.’’



