Echtpaar uit Tiel hoort 4 jaar cel eisen voor illegale adoptie kinderen uit Indonesië

Zaak Tielenaar over handhaving 1,5 meter afstand in de trein: rechter oordeelt niet

20 september TIEL - De voorzieningenrechter spreekt geen voorlopig oordeel uit in de zaak van een Tielenaar tegen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over het handhaven van de coronamaatregelen in de trein. Een principiële vraag, of de man belanghebbende is volgens de wet, kan niet in een voorlopige voorzieningenprocedure worden beantwoord, zo klinkt het.