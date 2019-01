Een app om te zien hoe ver het water je huiskamer in komt

Nieuwe kritiek op subsidie voor Halloween­film en corsokunst

29 januari De kritiek op de uitgaven van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in Rivierenland zwelt aan. Ook de PCG in Buren en de SGP in Zaltbommel hebben inmiddels raadsvragen gesteld over de subsidie. Vooral de steun aan de Halloweenfilm Betuws Fruit en het glazen corsokunstwerk in Tiel moeten het ontgelden.