Een beschermend jasje van ijs voor de bloesemknoppen dankzij beregening

‘Het is één voor twaalf’: alleen risicovol­le operatie van anderhalve ton kan Tielse Nanette (27) redden

4 april TIEL - Nanette Bielefeld kampt dagelijks met de gevolgen van een uitzonderlijke combinatie van ziektes waardoor ze letterlijk haar hoofd niet omhoog kan houden. De stichting Nanette Keeps her head up wil een klein vermogen ophalen om een levensreddende operatie te kunnen betalen. ,,Het is wel één voor twaalf.’’